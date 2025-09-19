Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

„SSV Ulm 1846 Fußball sucht neuen Trainer: Zeit für eine strategische Entscheidung“

Kommentar

Bei der Trainersuche darf es jetzt bloß keinen Schnellschuss geben

Nach der Freistellung von Robert Lechleiter sucht der SSV Ulm 1846 Fußball einen neuen Trainer. Was die Spatzen jetzt brauchen.
Stephan Schöttl
Von Stephan Schöttl
    • |
    • |
    • |
    Markus Thiele, Geschäftsführer des SSV Ulm 1846 Fußball, steht bei vielen Fans in der Kritik.
    Markus Thiele, Geschäftsführer des SSV Ulm 1846 Fußball, steht bei vielen Fans in der Kritik. Foto: Erwin Hafner

    In HSV-Sphären ist der SSV Ulm 1846 Fußball nach der Freistellung von Cheftrainer Robert Lechleiter zwar noch nicht unterwegs. Der Bundesliga-Rückkehrer hatte in den vergangenen zehn Jahren 14 verschiedene Trainer. Bei den Spatzen war man zuletzt eher Kontinuität gewohnt. Verglichen mit den vier Jahren, in denen Thomas Wörle in der sportlichen Verantwortung war, sind die sechs Monate mit Lechleiter ein Quickie. Seinem Vorgänger trauern viele Fans immer noch hinterher, nicht wenige würden ihn am liebsten wieder in der Position des Cheftrainers sehen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden