Bei der Trainersuche darf es jetzt bloß keinen Schnellschuss geben

In HSV-Sphären ist der SSV Ulm 1846 Fußball nach der Freistellung von Cheftrainer Robert Lechleiter zwar noch nicht unterwegs. Der Bundesliga-Rückkehrer hatte in den vergangenen zehn Jahren 14 verschiedene Trainer. Bei den Spatzen war man zuletzt eher Kontinuität gewohnt. Verglichen mit den vier Jahren, in denen Thomas Wörle in der sportlichen Verantwortung war, sind die sechs Monate mit Lechleiter ein Quickie. Seinem Vorgänger trauern viele Fans immer noch hinterher, nicht wenige würden ihn am liebsten wieder in der Position des Cheftrainers sehen.
