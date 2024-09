Ulms Trainer Thomas Wörle spricht nach 0:0 von einem „gefühlten Sieg“

Der Kapitän hat es in den sozialen Medien mal wieder auf den Punkt gebracht. Emotional, wie man Johannes Reichert eben so kennt. Bei Instagram postete der Leitwolf des SSV Ulm 1846 Fußball nach dem Spiel beim SC Paderborn: „Was eine verrückte Reise die letzten Jahre und heute holen wir unseren ersten Punkt in der 2. Bundesliga.“ Nur ein Zähler zwar. Aber einer, der für den Aufsteiger noch viel wert sein könnte. Vor allem mental. Auch Trainer Thomas Wörle sprach bei der Pressekonferenz nach dem 0:0 von einem „gefühlten Sieg“ und einem „kleinen Befreiungsschlag“ nach vier Niederlagen in den ersten vier Pflichtspielen der Saison. „Dieser Punkt tut gut. Der Glaube wird wachsen für uns als Mannschaft, für uns als Verein, dass wir in dieser zweiten Liga konkurrenzfähig sein können“, meinte er weiter.

Stephan Schöttl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis