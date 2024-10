Johannes Reichert wird operiert, Max Brandt muss ein Spiel aussetzen

Das Verletzungspech bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball reißt nicht ab. Nach Torhüter Christian Ortag, der sich im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig das Schlüsselbein gebrochen hatte, fällt nun mit Kapitän Johannes Reichert ein weiterer erfahrener Leistungsträger und Leitwolf für längere Zeit aus. Der 33-Jährige verletzte sich am Samstag beim 0:2 in Köln so schwer am Knie, dass er noch diese Woche operiert wird.

Es war die 58. Spielminute, als sich Reichert ohne gegnerische Einwirkung mit schmerzverzerrtem Gesicht auf den Rasen setzte und sich ans Knie fasste. In diesem Moment hatte er wohl schon eine Vorahnung, dass es ihn schlimmer erwischt haben könnte. Der Spatzen-Anführer konnte nicht mehr weitermachen, musste vorzeitig vom Feld. Zwei Tage nach der Auswärtspartie im Rhein-Energie-Stadion hat der Verein nun die Diagnose bekanntgegeben. Und sie eine echte Hiobsbotschaft für den SSV: Reichert hat sich am Innenmeniskus, einem Bestandteil des Kniegelenks, verletzt. Details dazu gibt es von offizieller Seite nicht. Nur so viel: Der Verteidiger werde „im Laufe der Woche“ unters Messer kommen, danach mehrere Wochen ausfallen. Zuletzt fehlten den Spatzen außerdem Verteidiger Tom Gaal (Verletzung am Sprunggelenk) sowie die Stürmer Alexander Kahvic (Verletzung am Knie) und Semir Telalovic (muskuläre Verletzung).

DFB-Sportgericht legt Sperre für Max Brandt fest

Leichtes Aufatmen hingegen im Fall von Max Brandt. Das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes (DFB) hat den 23-Jährigen nach seinem Platzverweis im Spiel gegen den 1. FC Köln wegen „unsportlichen Verhaltens“ für ein Spiel in der 2. Bundesliga gesperrt. Er fehlt demnach im Heimspiel der Spatzen am Sonntag, 20. Oktober, gegen den Karlsruher SC. Brandt war am Samstag in der 21. Minute von Schiedsrichter Patrick Alt nach einem Foul an Kölns Tim Lemperle des Feldes verwiesen worden. Der Spieler beziehungsweise der Verein haben dem Urteil zugestimmt, das damit rechtskräftig ist.