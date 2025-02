Noch ein Neuer: Ulmer Spatzen leihen Robert Leipertz aus

Am 3. Februar schließt das Winter-Transfer in den großen europäischen Fußball-Ligen. „Deadline Day“, nennt man diesen Tag in der Fußballszene. Die Gerüchteküche brodelt bis zur letzten Sekunde, die Top-Transfers werden in der Regel aber schon früher gemacht. Auch Zweitligist SSV Ulm 1846 Fußball hat einen Tag vorher noch einmal zugeschlagen und sich Verstärkung geholt: Offensivspieler Robert Leipertz kommt auf Leihbasis vom 1. FC Magdeburg.

Über die Personalie war in den vergangenen Tagen im Umfeld der Spatzen bereits diskutiert worden, zumal der 31-Jährige zuletzt im Training seines Klubs gefehlt hatte. Leipertz unterschreibt beim Aufsteiger einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 und wird die Rückennummer 13 tragen.

Robert Leipertz spielte auch schon für den 1. FC Heidenheim

Ausgebildet wurde er unter anderem bei Alemannia Aachen und spielte nach seiner Zeit am Tivoli für den FC Schalke 04, den 1. FC Heidenheim, FC Ingolstadt, SC Paderborn und den 1. FC Magdeburg. Auf seinen Stationen sammelte er die Erfahrung von 246 Spielen in der 2. Bundesliga, erzielte dabei 52 Tore und bereitete 34 Treffer vor. SSV-Geschäftsführer Markus Thiele sagt: „Robert Leipertz wird unsere Offensive mit seiner Qualität und Torgefahr nochmals variabler und besser machen. Wir sind froh, dass er sich für den Wechsel zum SSV entschieden hat, um in den nächsten Monaten im Kampf um den Klassenerhalt auch mit seiner Erfahrung einen wichtigen Beitrag zu leisten.“