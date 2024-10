Test in der Länderspielpause: Ulm trifft auf den VfB Stuttgart

Der nächste große Name wartet auf den SSV Ulm 1846 Fußball. Nach dem Zweitliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am vergangenen Wochenende (0:2) nutzen die Spatzen die Länderspielpause für ein Testspiel gegen den Bundesligisten VfB Stuttgart. Oder zumindest gegen das, was vom amtierenden Vizemeister dieser Tage noch übrig geblieben ist. Denn die Stuttgarter stellen bei den beiden Spielen in der Uefa Nations League den größten Block in der deutschen Nationalmannschaft, dazu kommen weitere VfB-Akteure, die international für den DFB-Nachwuchs oder ihre jeweiligen Heimatländer im Einsatz sind.

Insgesamt fehlen Trainer Sebastian Hoeneß dadurch 13 Kicker. Spatzen-Trainer Thomas Wörle sagt aber: „Wir werden trotzdem auf eine sehr gute Mannschaft treffen. Für uns ist das ein super Test ohne weite Anfahrt, noch dazu gegen einen Champions-League-Teilnehmer. Wir freuen uns auf das Spiel.“

Deniz Undav (Mitte) ist einer von sechs Spielern des VfB Stuttgart, die momentan beim Lehrgang der deutschen Nationalmannschaft weilen. Foto: Daniel Löb/dpa

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat für den deutschen Kader sowohl Stuttgarts Torhüter Alexander Nübel als auch Außenverteidiger Maximilian Mittelstädt und Mittelfeldakteur Angelo Stiller sowie die Offensivspieler Chris Führich und Deniz Undav nominiert. Jamie Leweling rückt für den angeschlagenen Jamal Musiala nach. Dazu fehlen dem VfB diese Woche Atakan Karazor (Türkei), Ermedin Demirovic (Bosnien-Herzegowina), Fabian Rieder (Schweiz), El Bilal Touré (Mali), Enzo Millot (U21 Frankreich), Frans Krätzig und Nick Woltemade (U21 Deutschland).

Anpfiff ist am Donnerstag um 14 Uhr. Aus organisatorischen Gründen sind im Robert-Schlienz-Stadion keine Fans zugelassen, das Testspiel wird aber live übertragen – unter anderem auf dem Youtube-Kanal des VfB Stuttgart und bei Sky Sport News.

Maurice Krattenmacher und Luka Hyryläinen sind international im Einsatz

Auch Thomas Wörle muss neben den Verletzten auf weitere Spieler verzichten: Maurice Krattenmacher spielt mit der deutschen U20 am Freitag, 11. Oktober, gegen Polen (17.30 Uhr in Ahlen) und am Montag, 14. Oktober, gegen Ghana (17.30 Uhr in Wuppertal). Luka Hyryläinen muss mit der finnischen U21 am Freitag in Luzern gegen die Schweiz und am Montag in Tampere gegen Montenegro ran. Auf Abruf bereit stehen Aaron Keller (U21 Schweiz) und Laurin Ulrich (U20 Deutschland). Coach Wörle meint: „Wir werden die Spielzeit auf jeden Fall deutlich verteilen, sodass auch die zum Einsatz kommen, die zuletzt weniger gespielt haben.“