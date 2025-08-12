Icon Menü
Stürmer Semir Telalovic im DFB-Pokal: Rückkehr nach Illertissen mit FCN

Fußball

FCN-Stürmer Semir Telalovic vor dem Pokalspiel: „Von Miro Klose lernt man sehr viel“

Am Samstag kehrt Stürmer Semir Telalovic im DFB-Pokal mit dem 1. FC Nürnberg nach Illertissen zurück. Dort hat er einst mit vielen Toren auf sich aufmerksam gemacht.
Von Stephan Schöttl
    • |
    • |
    • |
    Semir Telalovic (links) uns sein Lehrmeister: Der Stürmer, der bereits in Illertissen und Ulm gespielt hat, hat jetzt in Nürnberg mit Miroslav Klose einen prominenten Coach.
    Semir Telalovic (links) uns sein Lehrmeister: Der Stürmer, der bereits in Illertissen und Ulm gespielt hat, hat jetzt in Nürnberg mit Miroslav Klose einen prominenten Coach. Foto: Imago/Steven Mohr

    Herr Telalovic, in der ersten Runde des DFB-Pokal-Wettbewerbs gibt es für Sie am Samstagnachmittag die Rückkehr an Ihre frühere Wirkungsstätte nach Illertissen. Wie groß ist die Vorfreude?
    SEMIR TELALOVIC: Ich freue mich sehr darauf und musste schon ganz schön viele Tickets besorgen. Ich habe insgeheim ja gehofft, dass wir gegen einen meiner Ex-Klubs spielen und mir Illertissen oder Ulm gewünscht - und irgendwie hatte ich es im Gefühl, dass es einer der beiden wird.

