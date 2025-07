Porträt der Meister: SV Esperia Italia Neu-Ulm hat doppelt Grund zum Feiern

Auguri! Auf Deutsch: Glückwunsch. Dieses Wort dürften die Macher des SV Esperia Italia Neu-Ulm in diesen Tagen oft zu hören bekommen. Einerseits feiert der 1965 von italienischen Einwanderern gegründete Klub an diesem Wochenende seinen 60. Geburtstag. Zum anderen jubelten die Fußballer am Saisonende über den Aufstieg in die Kreisliga A. „Es war Zeit, endlich aus der B-Liga rauszukommen“, sagt der Vorsitzende Antonio Minosa.

Jürgen Schuster Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SV Esperia Italia Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis