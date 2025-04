Ausgerechnet im Finale ist der SV Jedesheim zu harmlos

Ausgerechnet beim Finale der schwäbischen AH-Meisterschaft in Königsbrunn erwischten die Jedesheimer Fußballer einen gebrauchten Tag. Zu viele individuelle Fehler und Trainingsrückstand machten es den Gastgebern leicht, die mit 4:0 recht deutlich gewannen. So blieb dem SV Jedesheim in diesem Jahr nur die Vizemeisterschaft. immerhin durfte Kapitän Jürgen Haller bei der Siegerehrung noch einen neuen Spielball als Preis in Empfang nehmen.

