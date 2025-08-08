Der SV Pfeil Vöhringen ist jetzt an Deutschlands Spitze doppelt vertreten

Ihre Vision formulieren sie klar und deutlich: „Wir wollen mit dem SV Pfeil Vöhringen auch in den nächsten zehn Jahren zu den Top-5 in Deutschland zählen“, sagt Leo Menasch, der im Hintergrund nach wie vor die Strippen zieht bei einem der erfolgreichsten Luftgewehr-Teams des Landes. Mit den nötigen Kontakten, viel Organisationstalent und Geduld, aber auch mit Fleiß und Akribie soll dieses Ziel erreicht werden. In der Saison 2025/2026 ist der Schützenverein erstmals sogar mit zwei Mannschaften in den beiden höchsten Ligen dabei: Für Vöhringen I startet in der 1. Bundesliga die Creme de la Creme des internationalen Schießsports, Vöhringen II will sich nach dem Aufstieg in der 2. Bundesliga etablieren. Mit einer Mischung aus routinierten Schützinnen und Schützen, die es auf diesem Niveau noch einmal wissen wollen, und talentierten Nachwuchskräften. Die Planungen laufen auf Hochtouren.

Stephan Schöttl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vöhringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis