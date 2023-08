Taekwondo

Als großes deutsches Taekwondo-Talent darf Marius Wolf zur WM

Plus Für Marius Wolf geht es Ende August zur Taekwondo-WM nach Sarajevo. Eine Bäckerei unterstützt ihn dabei und verkauft sogar eine Spezial-Brotsorte.

Von Stephan Schöttl

Eigentlich wollten sie Ende August ihren Familienurlaub miteinander verbringen, jetzt geht es erst einmal getrennt in verschiedene Richtungen. Weil Marius Wolf bei der Kadetten-Weltmeisterschaft in Sarajevo als eines von acht großen deutschen Taekwondo-Talenten im Blickpunkt steht, macht sich der 13-Jährige zusammen mit seinem Vater und Trainer Daniel Wolf auf in die Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina. Erst nach den Wettkämpfen, die von 29. bis 31. August ausgetragen werden, reisen sie zum Rest der Familie an die Côte d’Azur. Doch trotz aller Strapazen war schnell klar: Dieser Höhepunkt in der bisherigen Laufbahn des jungen Sportlers ist ein Pflichttermin.

„Unsere Familie lebt für den Taekwondo-Sport“, sagt Daniel Wolf. Vor fünf Jahren hat er in Vöhringen einen eigenen Verein gegründet, zur Trainingsstätte sind es nur ein paar Treppenstufen. Daniel Wolf war früher als Aktiver recht erfolgreicher. Er sagt: „Ich mache es immer noch leidenschaftlich gerne, aber habe mich inzwischen auf die Arbeit als Trainer im Leistungssportbereich spezialisiert.“ Einer seiner Schützlinge ist Sohn Marius. Im Alter von drei Jahren hat der bereits erste Schritte im Taekwondo gemacht, später nebenbei für kurze Zeit auch mal Fußball gespielt. Der Weg zur koreanischen Kampfkunst war aber irgendwie doch vorgezeichnet, auch wenn der Vater sagt: „Für uns war es wichtig, dass die Kinder das machen dürfen, was sie wollen.“

