Reitturnier in Babenhausen: Diese Talente freuen sich auf das Heimspiel

Nach dem Frühjahrsturnier Anfang Mai richtet der RFZV Babenhausen auf seiner Anlage das viertägige große Springreitturnier aus. Von Donnerstag bis Sonntag geben sich zahlreiche Reiterinnen und Reiter mit rund 900 Pferden in 25 Prüfungen bis hin zur schweren Klasse S** ein Stelldichein. Mit dabei sind auch einige talentierte Reiterinnen des gastgebenden Vereins, die in verschiedenen Prüfungen an den Start gehen. Unter anderem Marie-Theres Schilling, Mira Münz, Melanie Erl und Verena Singer, die alle von Annegret Micheler trainiert werden. Aus Sicht der Gastgeber ist ebenso erfreulich, dass der erfolgreichste Babenhauser Reiter Eddi Schmuck nach seiner Verletzung, wegen der er beim Frühjahrsturnier noch passen musste, wieder mit von der Partie ist. Insgesamt werden bei der Veranstaltung 26 000 Euro Preisgeld verteilt.

