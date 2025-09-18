Hat sich der SSV Ulm 1846 Fußball von Trainer Robert Lechleiter getrennt?

Schon am frühen Donnerstagmorgen machte die Nachricht im Internet zum ersten Mal die Runde. In einem Forum von Fans des SSV Ulm 1846 Fußball wurde darüber diskutiert, dass Trainer Robert Lechleiter freigestellt worden sei. Die Zeichen verdichteten sich mit der Zeit immer mehr. Laut eines Berichts der Südwestpresse habe sich der Drittligist wohl tatsächlich bereits vom Coach getrennt. Als Interimslösung sei demnach mit U19-Trainer Moritz Glasbrenner zunächst eine interne Lösung gefunden worden. Seitens des Vereins gibt es bislang aber zum möglichen Lechleiter-Aus keinerlei offizielles Statement.

Am Mittwoch nach der 1:3-Niederlage beim 1. FC Saarbrücken hatte die Mannschaft trainingsfrei, hinter den Kulissen scheint es aber heiß hergegangen zu sein. Robert Lechleiter hatte den SSV Ulm 1846 Fußball erst im März nach der Trennung von Cheftrainer Thomas Wörle übernommen. Unter seiner Führung hatten die Spatzen zwar zunächst einen besseren Punkteschnitt, den Abstieg aus der 2. Bundesliga konnte aber auch der 45-jährige Ex-Profi nicht verhindern. Trotzdem hatte ihm die Vereinsführung weiterhin das Vertrauen ausgesprochen, verlängerte zu Saisonbeginn sogar den Vertrag mit dem Trainer bis ins Jahr 2027. Lechleiter war in Ulm zuvor bereits Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und Trainer der U19.

Nur zwei Siege aus sechs Spielen in der 3. Liga

In dieser Saison haben die Spatzen noch immer nicht richtig in die Spur gefunden, sind nach vier Niederlagen in sechs Spielen nur Tabellen-15. der 3. Liga. Lechleiter geriet immer mehr in die öffentliche Kritik. Allerdings hat der SSV auch einen großen personellen Umbruch hinter sich - und momentan obendrein großes Verletzungspech. Neben Routinier Johannes Reichert fällt auch Neuzugang Dominik Martinovic mit Kreuzbandriss lange aus.

Wer am Sonntag (19.30 Uhr) gegen den SSV Jahn Regensburg an der Seitenlinie das Sagen hat, ist unklar. Der Verein schweigt. Möglicherweise gibt es ja am Donnerstagnachmittag neue Erkenntnisse: Für 14 Uhr ist ein öffentliches Training angesetzt, Gegenteiliges wurde bislang seitens der Spatzen noch nicht kommuniziert.