Der TSV Neu-Ulm rüstet auf: Nikola Trkulja kommt zum Bezirksligisten

Der TSV Neu-Ulm, derzeit Tabellenzweiter in der Bezirksliga Donau/Iller, macht ernst im Aufstiegskampf. In den vergangenen Tagen hat der Verein gleich drei Winter-Neuzugänge präsentiert. Mit Noah Kufner einen jungen Torwart vom FC Memmingen, mit Luis Sailer Fidalgo einen Abwehrspieler, der zuletzt beim Oberligisten VfR Aalen unter Vertrag stand, und nun mit Nikola Trkulja eine Art Königstransfer. Der Sohn der Spatzen-Legende Dragan Trkulja soll im Mittelfeld all seine Routine einbringen. „Nikola bringt genau das mit, was wir in dieser entscheidenden Phase brauchen: Erfahrung, Siegermentalität und die Bereitschaft, für den Erfolg alles zu investieren“, sagt TSV-Abteilungsleiter Granit Nikqi.

