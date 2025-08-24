Fußball-Landesliga: Türkspor Neu-Ulm reicht ein Tor zum Derbysieg gegen Buch

Fünf Versuche waren notwendig, ehe Türkspor Neu-Ulm mal wieder ein Punktspielsieg gegen den TSV Buch gelang. 1:0 stand es nach 90 Minuten im Dietrich-Lang-Sportzentrum für die Kreisstädter. Der Sieg geht unterm Strich zwar in Ordnung, eine Glanzleistung sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer allerdings nicht. Nach einer knappen Viertelstunde gelang Giuliano Santoro das Tor des Tages.

