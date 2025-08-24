Icon Menü
Türkspor Neu-Ulm siegt knapp im Derby gegen Buch – Staig glänzt mit 5:1-Erfolg!

Lokalsport

Fußball-Landesliga: Türkspor Neu-Ulm reicht ein Tor zum Derbysieg gegen Buch

Neuzugang Giuliano Santoro schießt Türkspor Neu-Ulm zum Derbysieg gegen den TSV Buch. Aufsteiger Staig macht ein starkes Spiel und gewinnt 5:1 gegen Mietingen.
    Türkspor Neu-Ulm (dunkle Trikots) gewann das Landesliga-Derby gegen den TSV Buch. Dabei reichte den Kreisstädtern ein einziger Treffer zum Sieg.
    Türkspor Neu-Ulm (dunkle Trikots) gewann das Landesliga-Derby gegen den TSV Buch. Dabei reichte den Kreisstädtern ein einziger Treffer zum Sieg. Foto: Horst Hörger

    Fünf Versuche waren notwendig, ehe Türkspor Neu-Ulm mal wieder ein Punktspielsieg gegen den TSV Buch gelang. 1:0 stand es nach 90 Minuten im Dietrich-Lang-Sportzentrum für die Kreisstädter. Der Sieg geht unterm Strich zwar in Ordnung, eine Glanzleistung sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer allerdings nicht. Nach einer knappen Viertelstunde gelang Giuliano Santoro das Tor des Tages.

