Vom Reck bis zum Kugelstoßen: Viel los beim Mehrkampftreffen in Dietenheim

In Dietenheim starten Kinder und Jugendliche aus dem Turngau Ulm in vielen verschiedenen Disziplinen. Sie zeigen ihr Können im Turnen und in der Leichtathletik.

135 Kinder und Jugendliche aus acht Vereinen des Turngaus Ulm hatten sich in der Dietenheimer Sporthalle zum Mehrkampftag des Gaufinales 2022, das vom TSV Dietenheim ausgerichtet wurde, angemeldet. So durften sie seit drei Jahren wieder einmal, manche sogar zum allerersten Mal, an den Wettbewerben teilnehmen.

Die Schüler- und Jugendmehrkämpfe erfreuen sich großer Beliebtheit bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, weil sie durch die Vielseitigkeit der verschiedenen Fachgebiete in Turnen und Leichtathletik ein besonderer Wettkampf sind. Geforderte Disziplinen im Gerätturnen sind Boden, Barren oder Reck und Sprung. In der Leichtathletik werden Sprint, Schlagballwerfen oder Kugelstoßen gefordert. Die Wettkämpfe in Dietenheim auf der Ebene des Turngaus Ulm bildeten eine erste Qualifikationsstufe und werden am 2. Juli mit dem württembergischen Landesfinale in Heidenheim fortgesetzt. Die Teilnahme an diesem Landesfinale schafften hier alle, die in ihrer Klasse einen der drei ersten Plätze oder die geforderten Qualifikationspunktzahlen erreichten.

Gaufinale - Mehrkampftag - Turngau Ulm - Dietenheim - 21.05.2022 Video: Wilhelm Schmid

Die bestens passenden Voraussetzungen hierfür waren am Samstagvormittag in der Sporthalle sowie nachmittags auf dem Schulsportgelände daneben geboten. Zahlreiche Eltern und weitere Interessierte verfolgten schon ab der Eröffnung die vielseitigen Wettkämpfe auf der nahezu voll besetzten Tribüne. Insgesamt wurden nach Aussage verschiedener Wertungsrichterinnen und -richter sehr ansprechende Leistungen geboten.