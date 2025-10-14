Die Ü45 des FC Bayern München kommt zum Benefizspiel nach Memmingen

In einem Benefizspiel trifft eine „Allstars“-Auswahl des FC Memmingen am Samstag, 18. Oktober, ab 16 Uhr im e-con Arena Park auf die Ü45 des FC Bayern München. Zahlreiche Top-Stars von einst sind dabei, der Erlös geht an den Verein Kicken für Kinder sowie an das Team Bananenflanke Memmingen, die sich für Kinder mit schweren Erkrankungen einsetzen. Beginn ist bereits um 14.30 Uhr mit einem Vorspiel der „Bananenflanke“.

„Der Fußballtag soll Herzen bewegen und ein Zeichen für Gemeinschaft, Inklusion und Verantwortung sein. Im Kern geht es zudem darum, Kindern und Jugendlichen mit schweren Erkrankungen und besonderen Bedürfnissen ein besseres Leben zu ermöglichen“, sagt Organisator Alireza Assobar. Unter anderem haben Ex-Spieler und Trainer wie Felix Magath, Michael Henke oder auch Mohamadou Idrissou ihr Kommen zugesagt. Wobei Letzterer unbedingt für Memmingen auflaufen will. Lachend sagt er: „Ich möchte auf jeden Fall gegen Bayern München spielen.“

Auch Steffen Baumgart schickt eine Videobotschaft nach Memmingen

In Videobotschaften unterstützen die Ex-Profis Wolfgang Wolf, Steffen Baumgart sowie Nwankwo Kanu und Kult-Trainer Winfried Schäfer das Event. Er ist gemeinsam mit Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher auch Schirmherr.

Organisator Alireza Assobar war früher selbst beim FC Memmingen aktiv

Alireza Assobar, früherer Jugendkapitän des FCM, ist heute als Unternehmensberater tätig. In den vergangenen Monaten führte er Gespräche mit Unternehmen und Gönnern, rührte die Werbetrommel und brachte über soziale Kanäle mehr als 200 ehemalige Spieler, Trainer und Funktionäre zusammen. Aus geteilten Erinnerungen entstand die Idee, die eigene Geschichte mit sozialem Engagement zu verbinden. „Tradition heißt nicht, die Asche zu bewahren, sondern das Feuer weiterzugeben. Es geht nicht um das Ergebnis, sondern darum, Haltung zu zeigen. Gerade in diesen Zeiten, ist das wichtiger denn je“, sagt er. Auf dem Platz wird der 49-Jährige ebenfalls stehen – unter andrem an der Seite von Florian Hartmann, Frank Wiblishauser, Salvatore Abate und Markus Kramer. (AZ)