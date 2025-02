Die Ulmer Spatzen sind weiter auf der Suche nach dem Glück

Mal ist es ein umstrittener Elfmeterpfiff, ein anderes Mal ein Platzverweis nach einem Foulspiel, für das der Gegner in einer ähnlichen Situation wenig später mit einer Ermahnung davonkommt. Nein, die Schiedsrichtergilde der 2. Bundesliga hat es in den vergangenen Wochen nicht sonderlich gut gemeint mit dem SSV Ulm 1846 Fußball. Dessen 17. Tabellenplatz, einen direkten Abstiegsrang, allerdings nur an solchen Entscheidungen festzumachen, wäre zu einfach. Viel zu einfach.

