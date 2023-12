Ulm/Landkreis Neu-Ulm

Sport-Highlights 2024: Diese Termine sollten sich Fans vormerken

Viele der hochklassigen Events im Sportjahr 2024 finden in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena statt – natürlich auch die Heimspiele der Ulmer Basketballer.

Plus Das Sportjahr 2024 ist vollgepackt mit großen und traditionellen Wettkämpfen. Die reichen in der Region vom Laufsport-Event bis zum Bundesliga-Finale.

Von Stephan Schöttl

Das Sportjahr 2024 ist vollgepackt mit großen Wettkämpfen. Mit Welt- und Europameisterschaften, traditionellen und bedeutenden Turnieren. Auch in der Region stehen einige Höhepunkte an. Wir haben eine Auswahl getroffen: Diese Termine sollten sich Fans im Kalender markieren.

7. Januar, Finalrunde um den Tischtennis-Pokal

Bereits zum neunten Mal in Folge trägt die Tischtennis-Bundesliga ihre Endrunde des Pokal-Wettbewerbs in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm aus. Auch heuer wird die Veranstaltung wohl mit 5.000 Besuchern ausverkauft sein. Das Teilnehmerfeld ist außergewöhnlich: Dabei sind Rekordpokalsieger und amtierender deutscher Meister Borussia Düsseldorf, Champions League-Titelträger 1. FC Saarbrücken, Platzhirsch Ochsenhausen und der ASV Grünwettersbach, Pokalsieger von 2020.

