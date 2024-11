Sie fliegen übers Wasser: Was zwei Brüder am Wakeboarden fasziniert

Was sie mit dem Brett unter den Füßen draufhaben, ist beeindruckend: Die Brüder Julian (12) und Anton (15) Fischer aus Altenstadt gehören beim Wakeboarden zu Bayerns besten Nachwuchssportlern und sind Mitglieder im Landeskader. Sie lassen sich von einem Lift oder einem Boot durchs Wasser ziehen, springen über Schanzen, reiten über Wellen, drehen sich akrobatisch in der Luft – und landen am Ende wieder sicher. „Das ist für uns eine Lebensphilosophie. Wenn wir draußen am Wasser sind, ist das wie Kurzurlaub“, erzählt Vater Ernst Fischer voller Begeisterung. Auch er ist inzwischen Feuer und Flamme für das gemeinsame Hobby.

