Sportstar des Monats: Wer holt sich den Titel im Oktober?

Auch in diesem Monat kürt unsere Redaktion den „Sportstar“ der Region Donau-Iller. Wer im Oktober im Landkreis Neu-Ulm, in Ulm und dem Unterallgäu besonders erfolgreich war oder Außergewöhnliches geleistet hat, soll belohnt werden. Fünf Sportlerinnen und Sportler sind nominiert. Nun liegt es in den Händen der Leserinnen und Leser der Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung, wer Nachfolgerin oder Nachfolger wird von September-Sieger Aaron Ederle. Der Fußballer vom TSV Buch bekam im vergangenen Monat mit großem Abstand die meisten Stimmen.

Finn Annabring: Der 20-Jährige trifft für den SC Staig in der Fußball-Bezirksliga nach Belieben. 17 Tore – fünf im Oktober – hat er in zwölf Saisonspielen erzielt, weitere vorbereitet. Damit ist der talentierte Kicker an mehr als der Hälfte aller bislang 32 Treffer des Spitzenreiters beteiligt gewesen. Der Spitzname „Erling“ in Anspielung an Top-Star Erling Haaland kommt da nicht von ungefähr.

Niclas Thiede: Der 25-Jährige kam erst kurz vor Saisonstart im Sommer zum SSV Ulm 1846 Fußball. Als sich Stammtorhüter Christian Ortag im Zweitliga-Spiel gegen Braunschweig schwer an der Schulter verletzt hatte, wurde Thiede ins kalte Wasser geworfen. Seitdem macht er seine Sache zwischen den Pfosten gut – und zeigt, dass er auch mit dem Ball am Fuß was drauf hat.

Anita Mangold: Die Sportschützin vom SV Pfeil Vöhringen hat die Sportstar-Trophäe im Oktober 2023 schon einmal gewonnen. Nun schoss sie zum Bundesliga-Auftakt gegen Petersaurach das Maximum von 400 Ringen. Eine Weltklasse-Leistung und auf internationalem Top-Niveau immer noch eine Besonderheit.

Christian Conzelmann: Er ging im Oktober auf große Reise und zeigte, was Vereinsliebe ist. Der 43-Jährige und ein paar weitere Fans aus Schwaben begleiteten die Bundesliga-Basketballer von Ratiopharm Ulm bis nach Portland in die USA. Sie erlebten dort ein tolles Spektakel und ein enges Spiel gegen den NBA-Klub Portland Trail Blazers.

Pietro Rossi: Er lässt erfolgreich die Muskeln spielen. Der junge Gewichtheber vom ASV Neu-Ulm hat sich bei der bayerischen Meisterschaft der Aktiven in Roding mit 276 Kilogramm souverän den Titel im Zweikampf geholt. Außerdem wurde Rossi mit 104,2 Relativpunkten stärkster Heber des Tages. Weil die Neu-Ulmer inzwischen keine eigene Mannschaft mehr am Start haben, tritt er zudem in der 2. Bundesliga für den SGV Böbingen an.

So können Leserinnen und Leser mitmachen

Bis Montag, 11. November 2024, 23.59 Uhr, können Sie abstimmen. Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Kennwort „Sportstar“ und ihrem Favoriten an sport@nuz.de. Anschließend geben wir den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. Die Person, die am Ende die meisten Stimmen bekommen hat, erhält eine Trophäe unserer Redaktion und einen individuell gestalteten Preis, der vom Sport Sohn Performance Shop in Neu-Ulm zur Verfügung gestellt wird. Außerdem nimmt sie oder er an der Sportstar-Wahl des Jahres teil.