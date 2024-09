Sportstar des Monats: Wer wird Nachfolger von Elias Wekemann?

Auch in diesem Monat kürt unsere Redaktion den „Sportstar“ der Region Donau-Iller. Wer im September im Landkreis Neu-Ulm, in Ulm und dem Unterallgäu besonders erfolgreich war oder Außergewöhnliches geleistet hat, soll belohnt werden. Vier Frauen und Männer sind nominiert, dazu ein Beachvolleyball-Duo. Nun liegt es in den Händen der Leserinnen und Leser der Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung, wer Nachfolgerin oder Nachfolger wird von August-Sieger Elias Wekemann. Der Fußballer vom SV Tiefenbach bekam im vergangenen Monat mit großem Abstand die meisten Stimmen. Das sind die Nominierten.

Maurice Krattenmacher: Der 19-Jährige hat sich in die Herzen der Ulmer Fußballfans gedribbelt. Krattenmacher, vom FC Bayern München an die Spatzen ausgeliehen, ist aus der Offensive nicht mehr wegzudenken. Sein Trainer Thomas Wörle attestiert ihm großes Bewegungstalent. Im jüngsten Heimspiel gegen Braunschweig war er an allen drei SSV-Treffern beteiligt, hat dabei selbst sein erstes Zweitliga-Tor geschossen.

Icon Vergrößern Maurice Krattenmacher kam im Sommer per Leihgeschäft vom FC Bayern München zum SSV Ulm 1846 Fußball. Foto: SSV Ulm 1846 Fußball Icon Schließen Schließen Maurice Krattenmacher kam im Sommer per Leihgeschäft vom FC Bayern München zum SSV Ulm 1846 Fußball. Foto: SSV Ulm 1846 Fußball

Nikola Yousefian: Die Inline-Sportlerin des SC Vöhringen hat bei den World Skate Games in Italien, der WM aller Rollsportarten, gleich fünf Medaillen gewonnen. Sie dominierte bei den Juniorinnen und wurde im Slalom und im Parallelslalom Weltmeisterin. Ihren Triumph vervollständigte sie mit zweiten Plätzen in der Kombination und im Riesenslalom (Einzel und Team).

Icon Vergrößern Nikola Yousefian (links) vom SC Vöhringen gewann bei den World Skate Games in Italien gleich fünf Medaillen. Foto: Luca Göckeler Icon Schließen Schließen Nikola Yousefian (links) vom SC Vöhringen gewann bei den World Skate Games in Italien gleich fünf Medaillen. Foto: Luca Göckeler

Aaron Ederle: Ein Hattrick, also drei Tore in einem Spiel, ist beim Fußball schon besonders. Ederle erzielte im Landesliga-Duell seines TSV Buch gegen die TSG Ehingen sogar vier Treffer zwischen der 26. und der 66. Spielminute. Dabei hatte der 21-Jährige in der vergangenen Saison eine Pause eingelegt, um in Finnland zu studieren. Ederle stammt aus dem „Talentschuppen“ des FV Illertissen, kam im Sommer ins Rothtal.

Icon Vergrößern Aaron Ederle erzielte für seinen TSV Buch vier Tore binnen 40 Spielminuten. Foto: SGM Buch/Obenhausen Icon Schließen Schließen Aaron Ederle erzielte für seinen TSV Buch vier Tore binnen 40 Spielminuten. Foto: SGM Buch/Obenhausen

Anna-Marie Beutler: Die 20-jährige Sportschützin ist neu im Bundesligateam des SV Pfeil Vöhringen. Das alleine würde freilich noch nicht für eine Sportstar-Nominierung reichen. Beutler vertritt derzeit aber in Lima/Peru die deutschen Farben bei der Junioren-Weltmeisterschaft. 536 Teilnehmende aus 50 Nationen kämpfen dort um die Medaillen.

Icon Vergrößern Anna-Marie Beutler vertritt derzeit in Peru die Farben des SV Pfeil Vöhringen bei den Junioren-Weltmeisterschaften im Sportschießen. Foto: SV Pfeil Vöhringen Icon Schließen Schließen Anna-Marie Beutler vertritt derzeit in Peru die Farben des SV Pfeil Vöhringen bei den Junioren-Weltmeisterschaften im Sportschießen. Foto: SV Pfeil Vöhringen

Lena Treml/Kai Pilz: Das Beachvolleyball-Duo vom TSV Weißenhorn hat einen heißen Sommer hinter sich. die beiden holten sich bei der bayerischen Meisterschaft den Mixed-Titel und schafften es anschließend bei der „Deutschen“ fast bis ins Finale. Als Vierter vertraten Lena Treml und Kai Pilz den Freistaat hervorragend.

Icon Vergrößern Lena Treml und Kai Pilz wurden im Sommer bayerische Beachvolleyball-Meister und landeten bei der deutschen Meisterschaft auf Platz vier. Foto: Klaus Wagner Icon Schließen Schließen Lena Treml und Kai Pilz wurden im Sommer bayerische Beachvolleyball-Meister und landeten bei der deutschen Meisterschaft auf Platz vier. Foto: Klaus Wagner

So können Sie für Ihren Favoriten oder Ihre Favoritin abstimmen

Bis Sonntag, 13. Oktober, 23.59 Uhr, können Sie abstimmen. Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Kennwort „Sportstar“ und ihrem Favoriten an sport@nuz.de. Anschließend geben wir den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. Die Person, die am Ende die meisten Stimmen bekommen hat, erhält eine Trophäe unserer Redaktion und einen individuell gestalteten Preis, der vom Sport Sohn Performance Shop in Neu-Ulm zur Verfügung gestellt wird. Außerdem nimmt sie oder er an der Sportstar-Wahl des Jahres teil.