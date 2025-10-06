Der Ex-Ulmer Tom Gaal hat in der Schweiz sein Fußball-Glück gefunden

Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga musste der SSV Ulm 1846 Fußball einen riesigen personellen Umbruch meistern. Allein 15 Spieler haben den Verein im Frühsommer dieses Jahres verlassen, darunter zahlreiche Leistungsträger. Die meisten von ihnen sind zu Zweitliga-Konkurrenten gewechselt. Mittlerweile ist gut ein Viertel der Saison 2025/2026 vorbei. Wie geht es den Ex-Spatzen bei ihren neuen Klubs?
