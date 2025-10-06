Icon Menü
Wie läuft es für ehemalige Spieler des SSV Ulm 1846 Fußball bei ihren neuen Klubs?

Lokalsport

Der Ex-Ulmer Tom Gaal hat in der Schweiz sein Fußball-Glück gefunden

Tom Gaal hat sich beim FC St. Gallen durchgesetzt. So gut läuft es nach dem Abschied vom SSV Ulm 1846 Fußball nicht für alle seiner früheren Mannschaftskollegen.
Von Stephan Schöttl
    Tom Gaal ist beim Schweizer Erstligisten FC St. Gallen nicht mehr aus der Startelf wegzudenken
    Tom Gaal ist beim Schweizer Erstligisten FC St. Gallen nicht mehr aus der Startelf wegzudenken

    Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga musste der SSV Ulm 1846 Fußball einen riesigen personellen Umbruch meistern. Allein 15 Spieler haben den Verein im Frühsommer dieses Jahres verlassen, darunter zahlreiche Leistungsträger. Die meisten von ihnen sind zu Zweitliga-Konkurrenten gewechselt. Mittlerweile ist gut ein Viertel der Saison 2025/2026 vorbei. Wie geht es den Ex-Spatzen bei ihren neuen Klubs?

