Wintersport

vor 40 Min.

Traum von Olympia: Eisschnellläuferin Anna Ostlender hat Großes vor

Plus Die Ulmerin Anna Ostlender zählt zu den besten Eisschnellläuferinnen in Deutschland. Für die Spiele in Peking wurde sie trotzdem nicht nominiert. Im Interview spricht die 19-Jährige über Erfolge, Ziele und Verzicht.

Von Maximilian Sonntag

Am vergangenen Freitag haben die Olympischen Winterspiele in Peking begonnen. Sie hatten heuer viele gute Ergebnisse, wurden aber trotzdem nicht nominiert. Sind Sie sehr enttäuscht?



Anna Ostlender: Vor der Saison habe ich mir gesagt, dass es cool wäre, wenn ich mit nach China fliegen dürfte. Die Qualifikation für Olympia ist aber ein Brett. Es sind zwei Top-15-Platzierungen oder ein Ergebnis unter den besten Acht erforderlich. Das zu erreichen ist sehr schwierig, vor allem wenn man noch jung ist und bislang kaum Erfahrungen im Weltcup sammeln konnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen