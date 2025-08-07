Icon Menü
Yannick Glessing knackt Rekord als Regionalliga-Torjäger für FV Illertissen

Lokalsport

Yannick Glessing ist jetzt Regionalliga-Rekordtorjäger des FV Illertissen

Kein anderer Spieler hat in der Regionalliga für den FV Illertissen so oft getroffen wie Yannick Glessing. Am Freitag trifft er mit dem FVI auf Greuther Fürth II.
Von Stephan Schöttl
    • |
    • |
    • |
    Yannick Glessing ist jetzt Regionalliga-Rekordtorjäger beim FV Illertissen.
    Yannick Glessing ist jetzt Regionalliga-Rekordtorjäger beim FV Illertissen. Foto: Horst Hörger

    Bislang hatte Ardian Morina die Bestmarke inne, doch Yannick Glessing war ihm inzwischen ganz dicht auf den Fersen. Mit seinem Doppelpack beim 5:1-Sieg des FV Illertissen in Bayreuth am vergangenen Wochenende hat sich der 27-jährige Stürmer den Rekord geholt, ist jetzt mit insgesamt 47 Treffern der erfolgreichste Regionalliga-Torjäger des FVI. Zum allerersten Mal hatte er übrigens am 11. Juli 2019 in dieser Spielklasse getroffen – ausgerechnet im Derby gegen den FC Memmingen.

