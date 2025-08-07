Yannick Glessing ist jetzt Regionalliga-Rekordtorjäger des FV Illertissen

Bislang hatte Ardian Morina die Bestmarke inne, doch Yannick Glessing war ihm inzwischen ganz dicht auf den Fersen. Mit seinem Doppelpack beim 5:1-Sieg des FV Illertissen in Bayreuth am vergangenen Wochenende hat sich der 27-jährige Stürmer den Rekord geholt, ist jetzt mit insgesamt 47 Treffern der erfolgreichste Regionalliga-Torjäger des FVI. Zum allerersten Mal hatte er übrigens am 11. Juli 2019 in dieser Spielklasse getroffen – ausgerechnet im Derby gegen den FC Memmingen.

