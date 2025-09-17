Sporthalle des Illertal-Gymnasiums in Vöhringen muss aus Sicherheitsgründen gesperrt werden

In Vöhringen kommt es zu einer massiven Einschränkung des Schul- und Vereinssports. Denn wie das Landratsamt Neu-Ulm am Mittwochnachmittag mitteilte, kann die Sporthalle des Illertal-Gymnasiums (IGV) ab sofort nicht mehr genutzt werden. „Eine Prüfung der Sporthalle am Illertal-Gymnasium in Vöhringen hat ergeben, dass die Sicherheit dort aktuell nicht mehr gewährleistet werden kann und die Halle deshalb ab sofort nicht mehr betreten werden darf“, schreibt das Landratsamt.

Die in den 1980er-Jahren errichtete Sporthalle weist laut Pressemitteilung eine starke Rissbildung auf, die eine Beeinträchtigung der Tragfähigkeit befürchten lässt. Um jegliches Risiko zu vermeiden, dürfe die Halle erstmal nicht mehr genutzt werden. „Als Sofortmaßnahmen werden der stark vermooste Kiesbelag vom Dach der Halle entfernt und eine neue, leichtere Kiesschicht aufgetragen, um die Last zu reduzieren“, kündigt die Kreisbehörde an. Außerdem sollen Not-Dachüberläufe eingerichtet werden, damit das Regenwasser, insbesondere bei Starkregen, besser und schneller ablaufen kann.

Das Landratsamt spricht von einer intensiven Suche nach Alternativlösungen

Die Zweifach-Halle wird sowohl von den Schülerinnen und Schülern des Illertal-Gymnasiums genutzt, als auch von verschiedenen Vöhringer und Sendener Vereinen. Das Landratsamt hat nach eigenen Angaben am Mittwoch Schulleitung und Stadt über die Sperrung informiert. „Alle Beteiligten suchen intensiv nach Alternativlösungen für den Sport“, schreibt das Landratsamt.

Wie es konkret mit einer möglichen Sanierung weitergeht, wird aktuell geprüft. Neben den Sofortmaßnahmen wurden eine statische Berechnung beauftragt sowie die Erstellung eines Sanierungskonzepts. (AZ)