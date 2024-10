SSV Ulm 1846 Fußball light spielt 1:1 gegen den VfB Stuttgart light

Die Anhängerschaft der Spatzen kann das 1:1 vielleicht als Achtungserfolg betrachten, auch wenn das Ergebnis natürlich wenig Aussagekraft hat. Im kleinen Robert-Schlienz-Stadion spielte schließlich vor leeren Rängen das, was vom Bundesligisten VfB Stuttgart in der Länderspielpause noch übrig war gegen einen Zweitligisten SSV Ulm 1846 Fußball, der ebenfalls nicht seine Kampfformation auf den Rasen schickte und das auch gar nicht konnte. Torhüter Christian Ortag und Kapitän Jo Reichert sind bekanntlich schwer verletzt, Maurice Krattenmacher spielt mit der deutschen U20, Luka Hyryläinen ist für die U21 von Finnland unterwegs. Zur Ulmer Startformation gehörten Spieler wie Laurin Ulrich und Lucas Röser. Ulrich hat in der zweiten Liga bisher insgesamt 14 Minuten bekommen, bei Röser waren es sogar nur fünf.

SSV Ulm 1846 Fußball schießt ein schönes Tor

Aaron Keller wurde dagegen bei der schweizer U21 nicht gebraucht und das war aus Ulmer Sicht gut so. Der 20-jährige Angreifer schoss die Spatzen nach 25 Minuten mit einem schönen Schlenzer in Führung. Der VfB Stuttgart hatte zwar mehr Ballbesitz, unmittelbar vor dem Ulmer Tor brachte der Bundesligist aber in der ersten Halbzeit wenig zustande. Nach der Pause machte Stuttgart ein bisschen mehr Druck, zu mehr als dem Ausgleich durch Leonhard Münst nach einer guten Stunde reichte es aber nicht. Wichtiger als das Ergebnis war vermutlich aus Sicht beider Vereine: Die zweite und bei Stuttgart auch dritte Garnitur durfte spielen, verletzt hat sich niemand.