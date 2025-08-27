Stadtkämmerer gesucht: Wie Senden einen neuen Zahlenchef finden möchte

Es ist ein Posten, auf dem in Senden keine Ruhe einzukehren scheint: Nach einigen Wechseln in den vergangenen Jahren ist die Stadt erneut auf der Suche nach einem neuen Finanzchef oder einer neuen Finanzchefin. Denn: Stadtkämmerer Matthias Brückner hat sich Ende Juni nach etwas mehr als einem Jahr wieder von der Position verabschiedet. Er möchte sich beruflich verändern und hat bereits eine andere Stelle, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung.

Seit April ist die Position des Stadtkämmerers oder der Stadtkämmerin nun bereits ausgeschrieben. Seitdem haben sich acht Menschen beworben, mit sechs von ihnen hat die Stadtverwaltung Vorstellungsgespräche geführt. „Leider war bisher kein geeigneter Bewerber dabei“, heißt es in den Sitzungsunterlagen des Ferienausschusses. Besonders sei beim Bewerbungsverfahren aufgefallen, dass „keiner der Bewerber Erfahrungen im Bereich Öffentlicher Dienst vorweisen konnte“, heißt es hier weiter. Auch Führungserfahrung „war nahezu keine vorhanden“.

Ein Büro soll nun einen neuen Kämmerer oder eine neue Kämmerin für Senden finden

Die ist unter anderem deswegen relevant, weil der Kämmerer oder die Kämmerin in Senden nicht nur die Zahlen verwaltet und daraus einen entsprechenden Haushaltsplan erstellt. Gleichzeitig leitet er oder sie auch den gesamten Geschäftsbereich Finanzen, mit all den dort angestellten Beamtinnen und Beamten, erklärt Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf im Gespräch mit unserer Redaktion.

Matthias Brückner war seit März 2024 Kämmerer in Senden. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Da die Stelle bereits so lange unbesetzt ist – und wegen ebendieser bisherigen Erfahrungen beim Bewerbungsprozess – hat die Stadtverwaltung nun beschlossen, ein Beratungsbüro mit der Suche nach möglichen Kandidatinnen und Kandidaten zu beauftragen. Laut den Sitzungsunterlagen hat die Verwaltung bereits Kontakt mit einem solchen Büro aufgenommen, die Kosten für die Dienstleistung würden bei etwa 25.000 Euro liegen.

Manuel Haas übernimmt erneut den Posten als Sendener Kämmerer für den Übergang

Diese zusätzlichen Ausgaben könne die Stadtverwaltung durch die derzeit geringeren Personalkosten decken. Das Gehalt für den Kämmerer oder die Kämmerin muss seit Brückners Weggang schließlich im Moment nicht gezahlt werden. Das Beratungsbüro arbeite außerdem mit einer Einstellungsgarantie: Der Auftrag gilt erst dann als erfolgreich, wenn ein neuer Kämmerer oder eine neue Kämmerin eingestellt ist – und die Probezeit beendet hat. „Andernfalls hat der Dienstleister das Verfahren zu wiederholen“, steht dazu in den Sitzungsunterlagen.

Manuel Haas ist mittlerweile für die Koordination und Wirtschaftsförderung in Senden zuständig. Für den Übergang schlüpft er jedoch noch einmal in seine alte Rolle als Kämmerer. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Bis das passiert ist, übernimmt Manuel Haas seinen ehemaligen Posten als Kämmerer, den er von 2016 bis April 2023 innehatte. Mittlerweile managt er die Koordination und Wirtschaftsförderung im Rathaus und kümmert sich unter anderem darum, Flächen an Gewerbetreibende zu vermarkten. Anfang 2024 musste er jedoch übergangsweise schon einmal wieder als Stadtkämmerer aushelfen.

Eine Stelle ist mittlerweile jedoch bereits vergeben: Die Aufgaben von Kämmerer-Stellvertreter Valentin Funke übernimmt ab September Kristina Maier, die bisher im Finanz-Fachbereich der Stadtverwaltung auf einer anderen Position arbeitete.