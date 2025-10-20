Schrannenplatz wird zur Bühne: Viel Beifall für Konzert der Stadtkapelle

Vom Bürgerhaus Adler bis hinüber zum Reichshof war der Schrannenplatz so gut wie voll mit Publikum, als Dirigent David Schöpf die „Serenade“ der Stadtkapelle Illertissen am Nachmittag des Kirchweihsonntags eröffnete. Nach einer ebenso launigen wie bestens passenden Ansage, die allein schon für die ersten Lacher sorgte, gab Schöpf den Einsatz zur strahlenden Ouvertüre „Columbus“ und zwei Filmmusiken.

Danach wechselten sich traditionelle Marsch- und Polkamelodien in bunter Folge ab, und zwischendurch gab es noch die besten Hits von Adele. Zum krönenden Abschluss verstärkte die Jugendkapelle das Orchester, und auch damit zeigte David Schöpf, dass Blasmusik Jung und Alt zusammenführt und dass nicht nur die Zuhörerschaft, sondern auch die Aktiven viel Spaß am Musizieren haben. Die Ankündigung, dass im kommenden Jahr wieder eine Serenade veranstaltet wird, wurde mit Begeisterung aufgenommen und verstärkte nach einer Zugabe den verdienten Schlussapplaus.