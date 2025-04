Wechsel im Sendener Stadtrat: Johannes Schilling ist jetzt bei der CSU

Bei der jüngsten Sitzung des Sendener Stadtrat war vieles nicht mehr so wie sonst. Manches wird auch so bleiben. Dass Johannes Schilling seinen bisherigen Stuhl am Ratstisch gegen einen auf der gegenüberliegenden Seite eingetauscht hat, zum Beispiel. Als das Gremium Schillings Wechsel besprach, hatte dieser bereits zwischen seinen neuen Fraktionskollegen Platz genommen. „Auf eigenen Wunsch“, wie er betonte.

