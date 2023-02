Unfall an Stoppstelle in Staig: 28.000 Euro Schaden

Ein Autofahrer missachtet beim Abbiegen an einer Stoppstelle in Staig die Vorfahrt eines anderen Wagens. Bei dem Zusammenstoß wird niemand verletzt.

Hoher Sachschaden ist am Dienstagmorgen beim Zusammenstoß zweier Autos in Staig entstanden. Dem Polizeibericht zufolge war ein 35-Jähriger mit einem Mercedes kurz nach 8 Uhr im Sandweg unterwegs. An einer Stoppstelle fuhr er in die Landstraße ein. Von rechts kam ein 55-Jähriger mit einem VW, der Vorfahrt hatte. Die Fahrzeuge stießen zusammen.

Beide Fahrer blieben nach Angaben der Polizei unverletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Laupheim ermittelt nun, warum es zum Unfall kam. Sie schätzt den Schaden am Mercedes auf 20.000 Euro, den am VW auf 8000 Euro. An einem Verkehrszeichen entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

An einer Stoppstelle muss immer angehalten werden

Das Ulmer Polizeipräsidium weist in dem Zusammenhang darauf hin, wie sich Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer an einem Stoppschild richtig verhalten sollten: Sie müssen dort anhalten, wenigstens drei Sekunden warten und Vorfahrt gewähren. Dies gilt sogar dann, wenn kein anderes Fahrzeug zu sehen ist. (AZ)