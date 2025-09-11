Icon Menü
Stark betrunkene Frau legt sich in Babenhausen mit Polizisten an

Babenhausen

Stark betrunkene Frau legt sich mit Polizisten an

Mitten in der Nacht steht in Babenhausen ein Auto mit laufendem Motor auf einem Parkplatz. Schnell wird deutlich, dass die Insassin viel Alkohol konsumiert hat.
    Mehr als zwei Promille hat laut Polizei ein Atemalkoholtest bei einer Frau ergeben, die in der Nacht auf Donnerstag in einem Auto in Babenhausen saß.
    Eine Auto steht mit laufendem Motor auf dem Parkplatz eines Supermarkts, die Insassin ist offensichtlich stark betrunken, im und neben dem Fahrzeug befinden sich mehrere Bierflaschen: Diese Situation haben Polizisten laut einem Bericht der Memminger Inspektion in Babenhausen erlebt. Demnach fiel der Wagen in der Nacht auf Donnerstag gegen 0.30 Uhr einer Streifenbesatzung auf dem Netto-Parkplatz an der Memminger Straße auf. Ein Atemalkoholtest bei der 37 Jahre alten Frau ergab einen Wert von mehr als zwei Promille, sodass wegen des Anfangsverdachts einer Trunkenheitsfahrt eine Blutentnahme angeordnet und ausgeführt wurde.

    Die 37-Jährige beleidigte die Beamten und trat mit den Füßen gegen sie

    Während der Blutabnahme verhielt sich die Frau nach weiteren Angaben der Polizei äußerst aggressiv und beleidigend gegenüber den eingesetzten Beamten. Da sie sich nicht beruhigen ließ, nahmen die Polizisten die Frau anschließend zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Auch dagegen wehrte sich die Frau vehement und trat mit den Füßen gegen die Beamten, die dadurch aber nicht verletzt wurden. Das Verhalten der 37-Jährigen hat mehrere Anzeige zur Folge, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. (AZ)

