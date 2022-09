Tödlicher Unfall: 37-jähriger Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Die Unfallstelle war von der Straße aus nicht zu sehen. Der Verunglückte wurde wohl erst mehrere Stunden später von einem Zeugen entdeckt.

Bei einem Unfall am Wochenende bei Steinhausen an der Rottum im Kreis Biberach ist ein 37-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Ein Zeuge fand demnach den verunfallten Opel am Sonntag gegen 15.30 Uhr im Wald neben der Landesstraße 265. Darin befand sich der verstorbene 37-Jährige. Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei Laupheim zufolge war er in den Nachtstunden von Samstag auf Sonntag von Ochsenhausen in Richtung Rottum unterwegs.

Laut Polizei verlor der Mann wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer lang gezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Opel geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Zunächst prallte das Auto gegen einen Baumstumpf und schleuderte dann mit der Fahrerseite gegen einen massiven Baum. Das Auto kam nach etwa zehn Metern im Wald zum Stehen.

Aufgrund des hohen Bewuchses war die Unfallstelle von der Straße aus nicht zu sehen. Durch den Unfall erlitt der 37-Jährige tödliche Verletzungen. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)