Klarer Holetschek-Sieg: Die Wahl im Stimmkreis Memmingen in der Analyse

Plus Klaus Holetschek (CSU) setzt sich im Stimmkreis Memmingen durch. Franz Pschierer (FDP) sitzt künftig nicht mehr im Landtag. AfD und Freie Wähler legen kräftig zu.

Klaus Holetschek ( CSU) hat bei der Landtagswahl erneut den Sprung in den Bayerischen Landtag geschafft. Auch wenn bis Redaktionsschluss noch nicht alle Stimmkreise ausgezählt waren, stand bereits am Abend fest, dass sich der bayerische Gesundheitsminister klar das Direktmandat gesichert hat. Dagegen geht eine andere politische Ära im bayerischen Landtag zu Ende. Da die FDP landesweit unter der Fünf-Prozent-Hürde bleibt, hat der ehemalige bayerische Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer nach seinem Wechsel von der CSU zu den Liberalen keine Chance mehr, erneut ins Maximilianeum einzuziehen.

Ziemlich sicher wieder im Landtag vertreten sein wird der bisherige AfD-Landtagsabgeordnete Christoph Maier. Denn er verzeichnete gegenüber der vergangenen Landtagswahl im Jahr 2018 einen enormen Stimmenzuwachs.