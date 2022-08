Schlechtes Wetter hält Naturschützer nicht von der Biotoppflege ab

Lokal Weil Gewitter angekündigt waren, muss eine Ferienaktion im Biotop südlich von Kirchhaslach kurzfristig abgesagt werden. Trotzdem kommen einige Mädchen vorbei.

Menschen, die die Natur schützen, kennen kein schlechtes Wetter. Mitglieder der Ortsgruppe Babenhausen im Landesbund für Vogelschutz (LBV) haben sich auch von kleinen Regenschauern nicht davon abhalten lassen, die regelmäßig für Ende August anberaumte Pflege der Quellmoorflächen nordöstlich von Dietershofen und südlich von Stolzenhofen vorzunehmen. Da Gewitter angekündigt waren, mussten sie allerdings die seit Jahren parallel organisierte Kinder-Ferienaktion kurzfristig absagen. Einige Mädchen kamen trotzdem mit ihren Eltern, um nach Kräften mitzuhelfen. Natürlich durchsuchten sie die Biotope dabei auch nach Lebewesen.