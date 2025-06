Streit eskaliert auf Illertisser Marktplatz: Polizei sucht Zeugen

In der Nacht auf Donnerstag soll es im Bereich des Marktplatzes in Illertissen gegen Mitternacht zu einer Streitigkeit zwischen einem 54-Jährigen und einer Personengruppe aus etwa sechs bis zehn Männern gekommen sein. Aus derzeit unbekannten Gründen. so teilt die Polizei mit, eskalierte das Zusammentreffen offenbar und der 54-Jährige wurde körperlich angegangen. Ob er tatsächlich aus der Gruppe heraus mit einem Stuhl auf den Rücken geschlagen wurde, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Der Geschädigte konnte den Vorfall in Illertissen nicht näher beschreiben

Der Mann erstattete im Nachgang leicht verletzt bei der Polizeiinspektion Illertissen Anzeige. Eine ärztliche Versorgung war dem Polizeibericht zufolge nicht erforderlich. Die unverzüglich eingeleitete Fahndung nach der Personengruppe verlief negativ. Der Geschädigte konnte den Vorfall sowie den oder die Täter nicht näher beschreiben. Es soll sich um sechs bis zehn Männer im Alter von etwa 20 Jahren gehandelt haben.

Kontakt: Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)