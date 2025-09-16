Platzwunden und Prellungen: Gruppe greift zwei Männer auf Parkplatz in Senden an

Ein Streit zwischen einer Gruppe von sechs bis sieben Personen und zwei weiteren Männern ist am Freitag in Senden eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, hielten sich die Gruppe und die beiden Männer zwischen 23 Uhr und 0 Uhr auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Kemptener Straße auf. Aus der Gruppe heraus wurden die beiden zunächst beleidigt und dann von zwei Mitgliedern der Gruppe angegriffen und geschlagen.

Nach den Schlägen in Senden flüchtete die Gruppe

Die beiden Männer erlitten laut Polizei mehrere Platzwunden, Prellungen und auch zwei ihrer Zähne wurden beschädigt. Nach der Auseinandersetzung flüchtete die Gruppe. Die Polizeistation Senden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07307/910000 zu melden. (AZ)