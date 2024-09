Streit eskaliert: 40-Jähriger bedroht zwei Männer mit einer Pistole

Auf einem Betriebsgelände in Kirchhaslach hat ein 40-jähriger Mann am Samstagabend zwei andere Männer durch Schläge verletzt und mit einer Pistole bedroht. Wie die Polizei Memmingen mitteilt, kam es zwischen dem mutmaßlichen Täter, seiner Ehefrau und vier weiteren Personen zum Streit. Der genaue Hintergrund ist nicht bekannt. Das Ehepaar wurde infolge der (zunächst verbalen) Auseinandersetzung des Hofes verwiesen, und ihnen wurde ein Hausverbot ausgesprochen. Den Mann brachte das offenbar in Rage.

Auf dem Gelände in Kirchhaslach bedrohte der Mann zwei Personen mit einer Pistole

Der 40-Jährige wurde zunehmend aggressiv und schlug einem anderen Mann schließlich mit der Faust ins Gesicht und auf den Hinterkopf. Dieser zog sich dabei eine Prellung und eine Beule zu. Anschließend zog der 40-Jährige eine schwarze Pistole vorn aus seinem Hosenbund.

Einem 23-Jährigen schlug der Mann ebenfalls ins Gesicht und fügte ihm dabei einen Schnitt unter dem linken Auge zu. Die Waffe richtete er sodann auf den Oberkörper des jungen Mannes und bedrohte ihn damit. Nur seine Ehefrau konnte den 40-Jährigen beschwichtigen und ihn dazu bringen, mit ihr das Gelände zu verlassen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, laufen die Ermittlungen in dem Fall noch. Unter anderem wird untersucht, ob der Mann eine Berechtigung für die Waffe hat. (AZ)