Streit zwischen Jugendlichen entwickelt sich in Vöhringen zu einer Schlägerei

In der Oberen Hauptstraße in Vöhringen kam es am Mittwochabend gegen 20.50 Uhr zu einer Schlägerei. Wie die Polizei mitteilt, suchte eine Gruppe Jugendlicher einen 17-Jährigen in dessen Wohnung auf, um ihn wohl wegen vergangener Streitigkeiten zu konfrontieren. Zwischen dem 17-Jährigen, dessen Vater, der die Tür geöffnet hatte, und der Gruppe kam es zunächst zu einem Streit, der sich zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung entwickelte.

Einer der Jugendlichen hatte bei der Schlägerei in Vöhringen einen Schlagstock dabei

Laut Polizeiangaben verlagerte sich die Schlägerei später auf den gegenüberliegenden Gehweg. Mehrere Streifen der Polizei Illertissen und der Polizei Weißenhorn sowie der Zentralen Ergänzungsdienste Neu-Ulm rückten nach einem Notruf an. Der Großteil der Beteiligten hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits entfernt.

Die Polizei konnte deren Namen jedoch ermitteln und ist nun dabei zu klären, was der Grund für die Schlägerei war und wie sich diese genau entwickelte. Einer der Jugendlichen soll wohl einen Teleskopschlagstock in der Hand gehalten haben, setzte diesen jedoch nicht ein. Aktuell ermittelt die Polizei gegen sieben Personen. (AZ)