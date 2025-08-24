Streit über private Party: Frau und drei Männer schlagen sich

Von einer körperlichen Auseinandersetzung am Samstagabend in der Hauptstraße in Senden berichtet die Polizei. Wie sich im Rahmen der ersten Ermittlungen herausstellte, wollten zwei Bekannte im Alter von 21 Jahren und 36 Jahren den Abend gemeinsam in der Wohnung eines 24-jährigen Mannes verbringen. Dies missfiel jedoch der 42-jährigen Mutter. Dadurch kam es zum Streit zwischen allen Beteiligten, berichtet die Sendener Polizei. Der Streit eskalierte und führte zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen allen vier Beteiligten. Die drei männlichen Beteiligten wurden leicht verletzt. Weitere Ermittlungen müssen nun den genauen Tatablauf und die weiteren Hintergründe bezüglich der körperlichen Auseinandersetzung klären. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Senden (Telefon 07307 / 910000) zu melden. (AZ)

89250 Senden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis