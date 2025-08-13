Drei Tage "Summer Bash" mit viel Rockmusik in der Traube in Bellenberg

Das lange Wochenende wird heiß und rockig in Bellenberg. Rund um den Feiertag Mariä Himmelfahrt richtet die Kultkneipe einen „Summer Bash“ aus. Anlass ist eine runder Geburtstag, der die Tradition des Hauses deutlich macht. „Krugrecht Anno 1855“ steht auf dem markanten Logo der Traube mit der blonden Kellnerin. Heißt also: Der weithin bekannte Gasthof an der Memminger Straße feiert 170. Geburtstag. Wie berichtet, steht das Haus allerdings vor einer unklaren Zukunft. Immer wieder kursieren Gerüchte über eine Schließung der Kneipe oder gar einen Abriss des Hauses.

Doch Wirtin Christina Riegel, genannt Chrissy, und ihre Gäste stehen im Hier und Jetzt. Deshalb wird nun drei Tage lang gefeiert, nämlich von Donnerstag bis Samstag, 14. bis 16. August. „Freut euch auf drei Jubiläums-Tage mit tollen Bands, guter Stimmung und leckerem Essen“, heißt es auf dem Veranstaltungsflyer mit dem Programm. An allen drei Tagen wird ordentlich Rockmusik serviert - dazu gibt es täglich üppige Kost in Form von Bellen-Burgern (auch Veggie), Schweinebraten mit Spätzle oder Kartoffelsalat, Kässpätzle und mehr.

Tickets für „AB/CD“ gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse

Am Donnerstag und Samstag öffnet die Kneipe um 17 Uhr, am Freitag bereits um 10 Uhr. „Sonic Boom Band“ und „Pig Ass & the Hoodlums“ treten am Donnerstagabend auf. Das Programm am Freitag beginnt mit einem Weißwurst-Frühschoppen, um 11 Uhr spielen „Earl & the Restless“. Für die Zeit von 14 bis 18 Uhr sind diverse Akustik-Acts angekündigt. Bis dahin ist an dem Tag der Eintritt frei, für die Konzerte am Abend müssen wie an den anderen beiden Tagen auch Tickets erworben werden. Auf der Homepage traube-bellenberg.de können Interessierte ein Drei-Tages-Ticket für alle Konzerte buchen oder sich vorab eine Karte für den Main Act am Samstag sichern.

Um 19 Uhr spielen am Freitagabend „Dusty Dave & the Heartattacks“, um 21 Uhr betritt die Tribute-Band „AB/CD“ die Bühne im Biergarten. Die Coverband interpretiert die besten Hits der legendären Band AC/DC. Zum Abschluss unterhalten von 23 Uhr an „The Horny Ballz“ die Gäste. Am letzten Abend, also am Samstagabend, lassen es „Harry Reischmann & friends“ (20 Uhr) und „Wild Gunman“ (23 Uhr) noch einmal krachen.