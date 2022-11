Tafertshofen

Die einstige Gaststätte "Traube" wird jetzt ein Einfamilienhaus

Die ehemalige Gaststätte Traube in Tafertshofen wird zum Einfamilienhaus umgebaut.

Plus Die "Traube" war über Jahrzehnte eine Institution in Tafertshofen. Ein Bürger erinnert sich an die Anfangszeit der einstigen "Flaschenwirtschaft" zurück.

Das Gebäude der einstigen Gaststätte "Traube" wird zu einem Einfamilienhaus umgebaut. Der entsprechende Bauantrag stand auf der Tagesordnung bei der Gemeinderatssitzung in Kettershausen. Wie Bürgermeister Markus Koneberg berichtete, soll dabei auch ein alter Gebäudeteil abgerissen und an der Stelle eine neue Doppelgarage errichtet werden.

