Das Mysterium des Römerkastells von Kellmünz

Tod und Begräbnis seien „ein nicht so fröhliches Thema“, meinte Kreisarchäologin Daniela Deplano. Dennoch waren rund 30 Besucherinnen und Besucher am Tag des offenen Denkmals in den Archäologischen Park nach Kellmünz gekommen, um ihrem Vortrag zum Motto „Der Tod steht mir gut – Antike Gräber, Trauerrituale und Bestattungssitten“ zu lauschen. Auch in Illertissen fanden Veranstaltungen zum Denkmaltag statt – genauer gesagt im Vöhlinschloss.

