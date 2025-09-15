Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Tag des offenen Denkmals: Das Mysterium des Römerkastells von Kellmünz

Illertissen

Das Mysterium des Römerkastells von Kellmünz

Archäologin Daniela Deplano spricht am Tag des offenen Denkmals über Tod und Begräbnis bei Römern und Kelten. Eine Frage ist bis heute ungeklärt.
Von Ralph Manhalter und Zita Schmid
    • |
    • |
    • |
    Öllampen wie diese, wurden einst in römische Gräber gelegt. Tierfiguren wie hier mit im Bild fand man vornehmlich in Gräbern der römischen Provinz Rätien.
    Öllampen wie diese, wurden einst in römische Gräber gelegt. Tierfiguren wie hier mit im Bild fand man vornehmlich in Gräbern der römischen Provinz Rätien. Foto: Zita Schmid

    Tod und Begräbnis seien „ein nicht so fröhliches Thema“, meinte Kreisarchäologin Daniela Deplano. Dennoch waren rund 30 Besucherinnen und Besucher am Tag des offenen Denkmals in den Archäologischen Park nach Kellmünz gekommen, um ihrem Vortrag zum Motto  „Der Tod steht mir gut – Antike Gräber, Trauerrituale und Bestattungssitten“ zu lauschen. Auch in Illertissen fanden Veranstaltungen zum Denkmaltag statt – genauer gesagt im Vöhlinschloss.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden