Die Kombination aus Sport und Berufsinfos kommt beim Talent-Treff in Obenhausen gut an

Spannung, Anfeuerungsrufe und zwischendurch auch Jubel: Während fünf U-16-Fußballteams aus umliegenden Vereinen um Tore und den Wanderpokal kämpten, geht es im Zelt auf dem Obenhauser Sportgelände um Ausbildung und Zukunftsperspektiven. Meistens in Begleitung ihrer Eltern und Geschwister haben zahlreiche Jugendliche am Samstag die Gelegenheit genutzt, sich über mögliche Berufswege nach der Schulzeit zu informieren. Beim „Talent-Treff“ präsentieren regionale Firmen aus Handwerk, Technik und Industrie eine breite Palette ihrer Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten.
Buch-Obenhausen
