Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Talent-Treff 2025 in Obenhausen: Die Kombination aus Sport und Berufsinfos kommt gut an

Buch-Obenhausen

Die Kombination aus Sport und Berufsinfos kommt beim Talent-Treff in Obenhausen gut an

Sportlicher Wettstreit und berufliche Orientierung: Bei einer Veranstaltung des TSV Obenhausen können Jugendliche beides verbinden. Auch den Firmen gefällt das.
Von Claudia Bader
    • |
    • |
    • |
    Meistens in Begleitung von Eltern und Geschwistern nutzten zahlreiche Jugendliche am Samstag in Obenhausen die Gelegenheit, sich über mögliche Berufswege zu informieren, die sie nach Abschluss der Schule einschlagen könnten.
    Meistens in Begleitung von Eltern und Geschwistern nutzten zahlreiche Jugendliche am Samstag in Obenhausen die Gelegenheit, sich über mögliche Berufswege zu informieren, die sie nach Abschluss der Schule einschlagen könnten. Foto: Claudia Bader

    Spannung, Anfeuerungsrufe und zwischendurch auch Jubel: Während fünf U-16-Fußballteams aus umliegenden Vereinen um Tore und den Wanderpokal kämpten, geht es im Zelt auf dem Obenhauser Sportgelände um Ausbildung und Zukunftsperspektiven. Meistens in Begleitung ihrer Eltern und Geschwister haben zahlreiche Jugendliche am Samstag die Gelegenheit genutzt, sich über mögliche Berufswege nach der Schulzeit zu informieren. Beim „Talent-Treff“ präsentieren regionale Firmen aus Handwerk, Technik und Industrie eine breite Palette ihrer Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden