Wie Illertissen Kindern in Tansania eine Zukunft schenkt

Gute Nachrichten aus Tansania. Das Hilfsprojekt der Altenstadterin Patricia Schmid kommt voran. In Südostafrika erhalten seit Januar zehn bedürftige Kinder Bildung. Parallel tun die Partner vor Ort alles, ein eigenes Daycare-Zentrum zu bauen. Dank der Spenden aus Deutschland ist ein erster wichtiger Schritt getan.

Knapp 20.000 Euro sind in den vergangenen zwölf Monaten zusammengekommen. „Damit kann der Traum vom eigenen Grundstück verwirklicht werden und anschließend Schritt für Schritt mit weiteren Spendengeldern mit dem Bau begonnen werden“, freut sich Patricia Schmid. Der Kauf-Prozess laufe gerade. Unter anderem der Illertisser Lionsclub hat dazu mit 1000 Euro beigetragen. Auch Familie und Freunde von Patricia Schmid hatten anlässlich von Geburtstagen und Familienfesten um Spenden statt Geschenke gebeten. Fast 9000 Euro seien so zusammengekommen, freut sich die Altenstadterin. Ihr Engagement begeistert ihr Umfeld offenbar.

Illertissen: Spenden sichern Zukunft einer Daycare-Einrichtung für Kinder in Tansania

Vergangenes Jahr hatte Patricia Schmid drei Monate in der Stadt Arusha in Tansania verbracht. In einem ärmlichen Stadtviertel arbeitete sie für die „Pamoja Tunalea Daycare“, eine Mischung aus Krippe, Kindergarten und Vorschule. Penina Mollel, die als Waisenkind in der Region aufwuchs, betreibt die Einrichtung gemeinsam mit ihrem Ehemann und das ehrenamtlich. Die Kinder werden abgeholt, bekommen Unterricht in englischer Sprache, dürfen spielen, sie essen gemeinsam, lernen Körperhygiene und werden dann wieder nach Hause gebracht. Viele Eltern können die anfallenden Kosten von etwa 20 Euro pro Monat nicht bezahlen, sie geben nichts oder das, was sie erübrigen können.

Ein großes Anliegen von Penina Mollel war vergangenes Jahr, ein eigenes Grundstück und ein Neubau. Da Mieterrechte in Tansania nicht großgeschrieben seien, habe man permanent Angst, die Kündigung am aktuellen Standort zu bekommen. Mit dem Grunderwerb ist nun ein erster Schritt getan für die eigenen Räume. Henrike Quandt aus Hamburg, die wie Schmid als Freiwillige mitgearbeitet hatte, sammelt in ihrem Umfeld ebenfalls Spenden. Nun geht es um den Bau der Daycare-Einrichtung. 6000 bis 8000 Euro, rechnen sie, werden dafür notwendig sein.

Patricia Schmid wirbt in Illertissen für Schulpatenschaften in Tansania

Ein zweites Projekt läuft parallel: Die zwei jungen Frauen suchen weitere Paten für Kinder, die aus der Daycare in die Schule wechseln. Zehn Jungen und Mädchen absolvieren zurzeit dank solcher Unterstützung das erste Schuljahr, das in Tansania immer im Januar beginnt. Eine der Patenschaften kam übrigens direkt durch den ersten IZ-Artikel über das Projekt vergangenen Herbst zustande.

Patricia Schmid hofft, dass sich noch mehr Menschen aus Illertissen und Umgebung bereit erklären, die Bildung eines Kindes in Tansania zu fördern. Für 660 Euro im Jahr, also 55 Euro im Monat, können Mädchen und Buben eine siebenjährige englischsprachige Schule besuchen, sie erhalten Schuluniform, Schultasche, Busticket, Schulspeisung und Materialien. „Was für eine Bedeutung solch eine Schulpatenschaft für die Familien hat, kann man sich nicht vorstellen“, sagt Schmid. Nicht nur, dass ein Kind versorgt ist, es ziehe auch die anderen Kinder durch seine Bildung mit.

Für 55 Euro im Monat bekommt ein Kind in Tansania Bildung

Schmid, die inzwischen im sozialen Bereich mit Jugendlichen in Ulm arbeitet, hofft auf weitere Spenden und Patenschaften. Spendenbescheinigungen für das Finanzamt kann sie zusichern. Mehr über das Projekt im Tansania gibt es im Internet unter https://pamojatunalea.org/de. Antworten auf Fragen gibt es von ihr via Telefon 015782943969 oder E-Mail pamoja@givingsmiles.org

Patricia Schmid war vergangenes Jahr an der Schule, auf die die Vorschulkinder aus der Daycare wechseln sollen. Paten aus Deutschland können das möglich machen. Foto: Sammlung Patricia Schmid

Zusammen mit Henrike Quandt aus Hamburg und Penina Mollel aus Tansania möchte Patricia Schmid den Kindern aus der Daycare Bildung ermöglichen. Foto: Sammlung Patricia Schmid