Illertissen

Tausende Besucher lassen sich von der Fülle der Genüsse auf den Gartentagen in Illertissen betören

Anbieter bis aus Tschechien und Italien sind angereist, im Zentrum von Illertissen feiert eine Streetfood-Meile Premiere. Doch es gibt auch nachdenkliche Töne.  
Von Regina Langhans
    Martha und Werner Lohr aus Dietenheim bieten herbstliche Erzeugnisse aus ihrem Schrebergarten und schätzen das Markttreiben am Schrannenplatz in Illertissen.
    Martha und Werner Lohr aus Dietenheim bieten herbstliche Erzeugnisse aus ihrem Schrebergarten und schätzen das Markttreiben am Schrannenplatz in Illertissen. Foto: Regina Langhans

    Kaum hatte die Herbstsonne den Regen vertrieben, waren die Menschenmassen da: Sie verteilten sich auf die Illertisser Gartentage bei der Staudengärtnerei Gaißmayer sowie auf dem städtischen Kraut- und Rübenmarkt. Die Besucherinnen und Besucher wollten bummeln, Ambiente einfangen, Lieblingspflanzen kaufen, Fachvorträge hören und sich anschließend an den reichlich angebotenen Köstlichkeiten stärken. An den zwei traditionell am zweiten Septemberwochenende stattfinden Tagen dürften so ziemlich alle auf ihre Kosten gekommen sein, bei 90 Ausstellenden auf der Jungviehweide und 30 am Schrannenplatz.

