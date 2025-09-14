Tausende Besucher lassen sich von der Fülle der Genüsse auf den Gartentagen in Illertissen betören

Kaum hatte die Herbstsonne den Regen vertrieben, waren die Menschenmassen da: Sie verteilten sich auf die Illertisser Gartentage bei der Staudengärtnerei Gaißmayer sowie auf dem städtischen Kraut- und Rübenmarkt. Die Besucherinnen und Besucher wollten bummeln, Ambiente einfangen, Lieblingspflanzen kaufen, Fachvorträge hören und sich anschließend an den reichlich angebotenen Köstlichkeiten stärken. An den zwei traditionell am zweiten Septemberwochenende stattfinden Tagen dürften so ziemlich alle auf ihre Kosten gekommen sein, bei 90 Ausstellenden auf der Jungviehweide und 30 am Schrannenplatz.
Illertissen
