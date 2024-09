Tauzieher des TSV Buch bei der Weltmeisterschaft

Tauziehen ist eine exotische Sportart, die in Buch eine mehr als 100-jährige Tradition hat. In den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts traten Mannschaften aus der Gemeinde im Rothtal in der Bundesliga an, 1959 war der TSV Buch sogar deutscher Meister. Jetzt wurden in Mannheim die Weltmeisterschaften ausgetragen und Tauzieher aus Buch waren dabei.

Tauzieher des TSV Buch in der Königsklasse

Bei dieser Großveranstaltung traten Mannschaften aus mehr als 25 Nationen in unterschiedlichen Gewichtsklassen und Konstellationen an. Unter anderem waren Teams aus Indien, China, der Mongolei, USA, Schweden und Israel dabei. Vor der offiziellen WM der Nationalteams wurde die sogenannte „Club-Open-WM“ ausgetragen. Bei dieser Gelegenheit konnten sich auch Vereinsmannschaften mit Gegnern aus aller Welt messen. Die Tauzieher des TSV Buch ließen sich diese Möglichkeit nicht entgehen und traten in der Königsklasse der Männer bis 640 Kilogramm gegen die mit Kaderathleten gespickten Mannschaften aus Israel, dem Baskenland und Frankreich an.

Bei diesen Wettkämpfen auf hohem internationalen Niveau mussten die Bucher an ihre Leistungsgrenze gehen. Auch wenn es letztlich „nur“ zu Platz 34 reichte – die Tauzieher aus dem Rothtal sammelten wertvolle Erfahrungen, die ihnen vermutlich in der nächsten Saison in der Landesliga noch zugute kommen werden.

Tauzieher des TSV Buch in den Nationalmannschaften

Besonders stolz ist man beim TSV Buch aber darauf, dass mehrere seiner jungen Tauzieherinnen und Tauzieher mit den deutschen Nationalmannschaften an den Start gingen. Mit insgesamt fünf Athletinnen und Athleten verstärkten sie die Nationalkader in diesen folgenden Klassen: U19 Damen, U19 Herren, U19 Mixed, U23 Damen und U23 Mixed. Gabriel Reiser holte sich mit der Mannschaft der U19 Herren sogar die Bronzemedaille.