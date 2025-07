Herren 55 ungeschlagen Meister

Ohne Niederlage sind die Tennis-Herren 55 des TSV Babenhausen in der Südliga 1 kürzlich Meister in der diesjährigen Freiluftverbandsrunde geworden. Mit vier klaren Siegen und einem knappen Sieg gegen den Tabellenzweiten TC Holzgünz setzte sich das Team um Mannschaftsführer Richard Walter gegen die anderen Mannschaften am Ende mehr als deutlich durch.

