Göktug Göker aus Babenhausen verführt Promi-Paare bei Temptation Island

Es hat auf Anhieb geklappt. Als sich Göktug Göker spätnachts ganz spontan für die fünfte Staffel der Show „Temptation Island VIP“ bei RTL+ bewarb, hatte er gleich Erfolg. Nach zwei Tagen durfte er sich schon online vorstellen. Kurze Zeit später erhielt er das Ticket zur griechischen Ferieninsel Korfu. Nicht etwa, um dort einen traumhaften Urlaub zu verbringen, sondern um zwei Wochen lang im Team der „Verführer“ vor der Kamera zu stehen. „Das war zwar nichts für schwache Nerven, hat aber sehr viel Spaß gemacht“, sagt der Babenhausener.

Als Verführer bei „Temptation Island“ musste Göker selbstbewusst auftreten

Seit Anfang Oktober steht die fünfte Staffel von „Temptation Island VIP“ (Insel der Versuchung) jede Woche mit einer neuen Folge bei RTL+ zum Abruf bereit. Das Konzept der Sendung: Vier prominente Paare reisen an einen traumhaften Ort, um aus ganz unterschiedlichen Gründen ihre Liebe zueinander zu testen und ihre Beziehung auf eine harte Probe zu stellen. Dabei werden die Paare für zwei Wochen voneinander getrennt und ziehen in unterschiedliche Villen voller Versuchungen ein.

Die Versuchungen – das sind in dem Fall die Verführerinnen und Verführer. Sie versüßen den Promis die Zeit und lassen nichts unversucht, um die Beziehungen auf die ultimative Probe zu stellen. Alle Paare haben den Wunsch, gemeinsam mit ihrer großen Liebe das Experiment „Temptation Island VIP“ zu bestehen.

Für Göker waren die Dreharbeiten auf der griechischen Insel Korfu ein einmaliges Erlebnis, aber trotzdem anstrengend. Zudem hätten sie viel Selbstbewusstsein gefordert. „Aber das ist für mich überhaupt kein Problem“, sagt der bei einer heimischen Firma beschäftigte Logistiker. Um gut auszusehen und attraktiv zu bleiben, legt der 28-Jährige großen Wert auf körperliche Fitness. Früher hat er Fußball gespielt. Wenn es seine Zeit erlaubt, ist er sportlich aktiv und geht regelmäßig ins Fitnessstudio.

Der Babenhausener stand bereits im Format „Take Me Out“ vor der Kamera

Eigentlich sei er ein Familienmensch, verrät Göker. „Bisher habe ich mich im Hause meiner Eltern sehr wohlgefühlt. Ich plane aber, demnächst eine eigene Wohnung zu beziehen.“ Da er sehr kontaktfreudig sei und mit Freunden oft „flirty“ unterwegs ist, sei ihm die Rolle des Verführers nicht schwergefallen, erzählt der junge Mann: „Ich habe überhaupt kein Problem, auf andere Menschen zuzugehen.“

Dreharbeiten sind für den Babenhausener nichts Neues. Vor zwei Jahren hat der 28-Jährige in der temporeichen Single-Show „Take Me Out“ alles daran gesetzt, 30 Frauen von seinem Typ zu überzeugen. Am Ende erreichte er ein Date mit Kandidatin Charlie. Sie kam allerdings aus Berlin. Nachdem sich die beiden ein paar Mal geschrieben hatten, verlief sich der Kontakt im Sande. Von einem erneuten Fernsehauftritt ist Göker nicht abgeneigt: „Natürlich würde ich wieder an einem TV-Format teilnehmen, wenn sich die Chance bietet.“