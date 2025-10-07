„Anders“ in Babenhausen: Dieses Musical regt zum tieferen Nachdenken an

Vor einem Jahr hat die Theatergruppe „Schmiere“ in Babenhausen zahlreichen Theaterfreunden und Fans gezeigt, wie ihr nächstes Stück entsteht. Angefangen bei der Ideenfindung über die Entwicklung von Texten, Musik und Rollenverteilung bis hin zu Bühnenbildern und Technik. Damit durfte das Publikum einen Blick hinter die Kulissen werfen und bereits einen kleinen Einblick in das folgende Schmiere-Musical gewinnen. Jetzt ist es soweit: Der Premierenvorhang für die Aufführung „Anders“ öffnet sich am Samstag, 18. Oktober, um 19.30 Uhr im Theater am Espach.

Mit dem aus der Feder von Ellen Wildermuth stammenden Stück führt das Ensemble seinem Publikum einige zum tieferen Nachdenken anregende Fragen vor Augen: Wie entsteht unser Bild von anderen und wie viel Einfluss haben wir darauf? Was ist eigentlich normal? Die Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, sich selbst ein Bild zu machen. Das Musical spielt in den 1990er Jahren und zeigt, sie schwer es damals war, zu sich zu stehen. Die Handlung führt zurück in die Zeit von Paragraph 175 und eingeschränkten Frauenrechten. Sie beginnt mit einem Coming-out beim Abendessen: „Mama, Papa, ich bin schwul.“ Während die Mutter als Krankenschwester Verständnis zeigt, kämpft der Vater – ein Möbelfabrikant – um den Ruf der Familie.

Das sind die Aufführungstermine im Theater am Espach

Der Premiere am Samstag, 18. Oktober, schließen sich weitere Aufführungen an: am Samstag, 25. Oktober, 19.30 Uhr, Sonntag, 26. Oktober, 18 Uhr, Samstag, 1. November, 19.30 Uhr, Sonntag, 2. November, 18 Uhr, Samstag, 8. November, 19.30 Uhr, Sonntag, 9. November, 18 Uhr, Samstag, 15. November, 19.30 Uhr, Sonntag, 16. November, 18 Uhr und Samstag, 22. November, 19.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf läuft über das Babenhauser Schreibwarengeschäft „bei Elke“ in der Fürst-Fugger-Straße oder über www.schmiere.de im Internet. Der Einlass im Theater am Espach und die Abendkasse sind jeweils 30 Minuten vor dem Aufführungen geöffnet.