Vöhringer Bogenschützen schießen erneut für den guten Zweck

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr hatten sich viele Teilnehmer eine Wiederholung gewünscht. Der besondere Hintergrund dieser Veranstaltung: Zwei Mitglieder der Abteilung sind selbst an seltenen Muskelerkrankungen erkrankt. Das Thema liegt dem Verein daher besonders am Herzen.

Gesamter Erlös für die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke.

Der gesamte Erlös – rund 1.400 Euro – stammt aus Startgeldern, Spenden und einer Sammlung während der Siegerehrung. Er kommt der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke (DGM) zugute, die sich für die Unterstützung von Betroffenen und die Förderung der Forschung einsetzt. Denn für die meisten dieser Krankheiten gibt es bis heute weder wirksame Medikamente noch Heilung. Die DGM finanziert sich überwiegend durch Spenden und ist daher auf solche Aktionen angewiesen. Die DGM war mit einem eigenen Informationsstand vor Ort vertreten. Dort konnten sich Interessierte über die verschiedenen Krankheitsbilder und die wertvolle Arbeit der Organisation informieren – betreut von ehrenamtlichen Helfern, die häufig selbst betroffen sind.

Drei Generationen stehen bei dem Turnier gemeinsam auf dem Platz.

Neben dem guten Zweck stand vor allem der Spaß im Vordergrund. Teilgenommen haben Bogenschützen aller Altersklassen – vom Schüler bis zum Senior. Drei Generationen standen gemeinsam auf dem Platz und traten mit vier verschiedenen Bogenarten an. Trotz großer Hitze zeigten viele beachtliche Leistungen. Zuschauer und Gäste hatten sichtlich Freude an der entspannten Atmosphäre und dem Einblick in diesen faszinierenden Sport. Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren, ohne die das Turnier in dieser Form nicht möglich gewesen wäre. Alle Teilnehmer erhielten ein Essen, ein Getränk sowie ein kleines Erinnerungspräsent – und trotzdem konnte der gesamte Erlös gespendet werden. Hauptsponsoren waren die Stadt Vöhringen und der Schützengau Iller-Illertissen. Die Organisatoren mussten noch am Turniertag versprechen, dieses Turnier auch nächstes Jahr zu wiederholen.

